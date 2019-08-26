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محافظات

زراعة الغربية: آليات تنفيذ منظومة كارت الفلاح تيسيرا على المزارعين.. صور

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:44 م
زراعة الغربية : أليات
زراعة الغربية : أليات تنفيذ منظومة كارت الفلاح
أحمد على
عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، اليوم اجتماعا موسعا تحت عنوان "منظومة كارت الفلاح بالإدارات والإصلاح" للمناقشة آليات منظومة كارت الفلاح على مستوي قري ومراكز المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات وزارة الزراعة لتعميم التجربة وتنفيذ قاعة بيانات الشاملة لكافة المزارعين على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس محمد التركاوي، مدير عام الخدمات الزراعة والمهندس أحمد العجان مدير إدارة الشئون الزراعية والمهندس السيد عبدالله صبرة رئيس قسم التشريعات ومسئولي منظومة كارت الفلاح.

وأعطى على بيومي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، توجيهاته إلى مساعديه بالضرورة تفعيل منظومة كارت الفلاح بكافة الإدارات الزراعية والإصلاح الزراعي، مشيرا إلي مناقشة التقرير النهائي لهيئة المساحة المصرية بشأن أعمال منظومة كارت الفلاح على مستوى المحافظة.

وكلف وكيل الوزارة، بفتح تواصل إيجابي بين مسئولي الإدارات الزراعية مع المزارعين لتحديد آليات التفعيل وفق معايير وزارة الزراعة ولوائحه لتعميم التجربة بقري ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وسمنود والسنطة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلي إعداد التقرير النهائي لهيئة المساحة المصرية بشأن أعمال منظومة كارت الفلاح.
زراعة الغربية: آليات تنفيذ منظومة كارت الفلاح تيسيرا على المزارعين.. صور
زراعة الغربية: آليات تنفيذ منظومة كارت الفلاح تيسيرا على المزارعين.. صور
زراعة الغربية: آليات تنفيذ منظومة كارت الفلاح تيسيرا على المزارعين.. صور
زراعة الغربية: آليات تنفيذ منظومة كارت الفلاح تيسيرا على المزارعين.. صور

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