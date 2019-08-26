ثقافة مطروح تحتفل بالعيد القومى للمحافظة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة مطروح، مجموعة متنوعة من الورش الفنية والعروض الاستعراضية، حيث قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية مجموعة متنوعة من التابلوهات الاستعراضية على مسرح الشاطئ، إلى جانب عرض فنى لكورال الأطفال على مسرح قصر ثقافة مطروح، بالإضافة إلى عرض فنى آخر لفرقة مطروح للفنون الشعبية، وقدمت الفرقة مجموعة متميزة من التابلوهات منها "الزجالة، السامر، الجية، الكف، الترحيب"، كما صاحب الفرقة غناء فردى للفنان موسى مطرف وذلك فى إطار عروض ملتقى إبداعات الشاطئ.



وأقام قصر ثقافة مطروح ورشة إعادة تدوير مخلفات البيئة واستخدامها فى تصنيع أعمال فنية أدارتها نهلة عبدالفتاح، حيث قامت بتعليم الحضور كيفية الاستفادة من المخلفات البيئية المختلفة فى عمل منتج فنى والاستفادة منه بدلًا من التخلص منه، كما اجتمع نادى الأدب العام لمناقشة الجديد فى الأعمال الأدبية من شعر وقصة بحضور الشاعر عبدالقادر طريف رئيس نادى الأدب المركزى بمطروح.



وقدم فريق كورال الأطفال بقصر ثقافة مطروح على هامش معرض الكتاب، مجموعة من العروض الفنية التى تنوعت مابين الأغانى الوطنية وأغانى التراث البدوى، إلى جانب عرض فنى لفريق العرائس، تضمن فقرات للعرائس وعرض موسيقى وغناء وذلك على مسرح القصر، كما نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة للأطفال الموهوبين بعنوان "صلصال" أدارتها هند عبدالحميد، إلى جانب ورشة تصنيع شنط من قماش الخيامية وتستمر حتى 31 أغسطس الجارى.



وأقيمت احتفالية ثقافية فنية بمناسبة العيد القومى للمحافظة، تضمنت محاضرة بعنوان "الشخصيات الهامة وأعلام محافظة مطروح" ألقاها عبدالباسط السيد، وتحدث عن أهم الشخصيات التى نشأت بمطروح على مر العصور ودورها الفعال فى النهوض بالبلد وكيفية كفاح أهالى مطروح قديمًا ضد الاستعمار، موضحًا أهمية اتخاذ الأطفال من هذه الشخصيات قدوة ومثل أعلى، تلى ذلك مسابقة فنية وثقافية وذلك بقرية أولاد مرعى بمطروح.