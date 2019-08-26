ترامب: هزمنا داعش بنسبة 100% فى سوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تم هزم داعش بنسبة 100% وقد غادرت القوات الأمريكية سوريا بعد القضاء عليه، وبعدما الحقنا الهزيمة بالتنظيم الإرهابي.



وأضاف ترامب خلال لقائه بالمستشارة الالمانية انجيلا ميركل على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، أنه تحدث مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى بخصوص هذا الموضوع.



وأكد أن الولايات المتحدة قامت بعمل اتفاقية أمس مع اليابان، ونسعى لعمل اتفاقية أخرى مع الاتحاد الاوروبي تكون مفيدة لجميع الأطراف ، أن الصين دولة عظيمة و الرئيس الصيني قائد رائع.



وأشار ترامب إلى أن، الصين تخسر المليارات من ملاييين الوظائف، و لابد أنهم يريدون عقد اتفاق، وأن الولايات المتحدة تصرف المليارات ولا يوجد أى تضخم، وأكد أن معظم المنتجات قد تضررت، لان الصين تريد أن تتلاعب بالسوق، ولن يوجد هناك سلعة منافسة للسلع الصينية .



وأكد أن الموقف الآن أفضل من أى موقف سابق، وسيكون هناك مفاوضات والولايات المتحدة الان في موقف أقوى للوصول لاتفاق ثالث، واكد أن المحادثات بين الصين والولايات المتحدة جيدة وستفيد كافة الاطراف.

