بمشاركة 6 محافظات.. كفر الشيخ تستضيف اللقاء الرياضي للمرأة والفتاة

تستضيف مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ اللقاء الرياضي المجمع للمرأة والفتاة من 6 محافظات، هي كفر الشيخ ، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، الغربية، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة والدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ.



ويستمر اللقاء الرياضي المجتمع حتى 27 أغسطس الجاري، وذلك في ألعاب كرة اليد ، الكرة الطائرة، تنس الطاولة ، العروض الرياضية، بإشراف الدكتور عزت محروس مدير عام الشباب والرياضة بكفر الشيخ.



و يحضر تنفيذ الأنشطة باللقاء المجمع طاقم إشراف الوزارة بقيادة كوثر سليم مدير إدارة المشروعات، ومريم عياد مندوب وزارة الشباب والرياضة ، والدكتور أحمد عبد العال، مندوب وزارة الشباب والرياضة.



جدير بالذكر أنه من المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة إقامة اللقاء المجمع للرواد بمعسكر بلطيم خلال الفترة من 28 / 8 حتى 31 / 8 / 2019م بمشاركة 11 محافظة تضمنت " كفر الشيخ – الجيزة – شمال سيناء – الدقهلية – بنى سويف – المنوفية– البحيرة – الاسكندرية – القليوبية – الاسماعيلية – دمياط ) في ألعاب ( خماسي قدم – كرة طائرة – تنس الطاولة – شطرنج )

