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حوادث

مباحث القاهرة تضبط لصوصا سرقوا كابلات من شركة محمول شهيرة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:10 م
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
محمد صبرى
تمكن الرائد أحمد التحيوى رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط فني هندسة بالشركة شهيرة للمحمول وعاطل وسائق حال استقلالهم سيارة ملاكى وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 70 مترا من كابلات التليفونات التابعة لشركة المحمول ومبلغ مالي 10200 جنيه وسلاح ابيض "سكين" وجنزير حديدي.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بسرقة الكابلات المضبوطة من الطريق العام بشارع الإمام البخاري ـ دائرة القسم بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة.

وأضاف الأول الى أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته خاص به تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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