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أخبار العالم

رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد لـ"بري" استنكاره العدوان الإسرائيلي على لبنان

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:30 م
صدى البلد
أ ش أ
أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن استنكار وإدانة المجلس وشعب الكويت، للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف لبنان، مبديا الاستعداد لتقديم كل الدعم للبنان في مواجهة "العدوانية الإسرائيلية".

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه رئيس مجلس الأمة الكويتي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري صباح اليوم /الاثنين/؛ وذلك بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لبري.

وكانت طائرتان إسرائيليتان من دون طيار سقطتا فجر أمس /الأحد/ في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية-والتي تعد بمثابة معقل حزب الله ومنطقة نفوذه- ، في حين أعلن الجيش اللبناني أن الطائرتين كانتا مخصصتين لأغراض الاستطلاع، وقال حزب الله إن الطائرة الأولى كانت مزودة بكاميرات للرصد والاستطلاع وأن الطائرة الثانية كانت مفخخة، مشددا على أن الحزب لم يقم بإسقاط الطائرتين.

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