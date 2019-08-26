بالكاجوال البرتقالى.. وفاء عامر تتألق فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة وفاء عامر عبر خاصية STORY على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" إطلالة جديدة لها.



واختارت الظهور بإطلالة كاجوال، وارتدت تيشرت أسود كت، بالإضافة الى بنطال برتقالى، ونظارة شمس شفافة.



واعتمدت بعض الإكسسوارات فى يديها وأذنيها، وفضلت الظهور بتسريحة الكعكة لشعرها.



يذكر أن النجمة وفاء عامر شاركت، خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 فى مسلسل "حكايتي" بطولة ياسمين صبرى، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبد الناصر.