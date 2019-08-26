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رياضة

استعدادا للموسم الجديد .. النجوم يواجه الضباء السعودي وديا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:04 م
فريق النجوم - ارشيفية
فريق النجوم - ارشيفية
عبدالله هشام
يواجه فريق النجوم منافسه الضباء السعودي اليوم في تمام الساعة الرابعة عصر علي ملعب دريم ضمن استعدادات الفريقين لمسابقة الدوري في الموسم الجديد.

ويسعي فريق النجوم بقيادة رمضان السيد المدير الفني لفريق النجوم لخوض وديات قوية لدمج العناصر الجديدة مع التشكيل الأساسي استعدادا لخوض منافسات الدوري.

ويلعب فريق الضباء السعودي في دوري القسم الثالث بالمملكة العربية ويخوض معسكرا مغلقا في مصر استعدادا للمنافسات السعودية.

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