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تعليم

ترقبوا نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2019 خلال أيام عبر هذا الرابط

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:05 م
نتيجة الدور الثانى
نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2019
ياســـمين بدوي
نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2019 ينتظرها اولياء الامور وطلاب الثانوية العامة الان بفارغ الصبر ليحددوا مصيرهم في تنسيق الكليات 2019.

وأعلن خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أنه قد انتهت اليوم رسميا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 .

وقال عبد الحكم ، في بيان رسمي له ، أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2019 خلال أيام.

وأوضح عبد الحكم أنه سيتم تحميل نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2019 بمجرد اعتمادها رسميا من الوزير ، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .

حيث من المقرر أن يتم الاستعلام على نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2019 ، من خلال الدخول على هذا الرابط

وكانت قد انطلقت رسميا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 ، وبلغ إجمالي عدد الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالب/طالبة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

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