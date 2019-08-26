توزيع عقود عمل لذوي الإعاقة وتكريم 13 عاملا مثاليا.. حصاد جولة القوى العاملة بالإسماعيلية

قامت وزارة القوى العاملة، اليوم، الاثنين، في إطار جولاتها الميدانية للمحافظات، بزيارة مقر مركز تدريب مهني المستقبل التابع لمديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية، لتوزيع 20 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تكريم 13 عاملا مثاليًا بمنحهم جوائز مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل عامل بالشركات بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.



كما قامت الوزارة، برفقة المحافظ اللواء حمدي عثمان، بمنح شهادات التخرج للمتدربين، وتسليم عقود عملهم بعد اجتيازهم فترة التدريب وفقا لبروتوكول التعاون مع شركة جيد تكساتيل، كما يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من المتدربين على مهنة "جليس مسن" وتسليم شهادات اجتياز التدريب لـ 15 متدربا معتمدة من كلية التمريض بجامعة قناة السويس ومديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.



كما تم تسليم شهادات تخريج 3 دفعات من سائقي المعدات الثقيلة من حملة المؤهلات، ضمن برتوكول التعاون الموقع بين مديرية القوى العاملة، ومديرية التربية والتعليم، والتعليم الفني بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري من خلال التدريب على مختلف المهن، وتسليم عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بحضور ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.



وفي كلمتها قبل توزيع شهادات التخرج، أكدت الوزارة أهمية بذل المزيد من الجهود للارتقاء بكل أعمال القوى العاملة في جميع النواحي العملية التي تختص بها، والوصول إلى تأدية رسالتها على أكمل وجه يكون ممكنًا تنفيذه على أرض الواقع.



وقالت الوزارة للعاملين بمركز تدريب مهني المستقبل: "أدوا أعمالكم بتفانٍ وإخلاص، فالأمر ليس قاصرًا على مجرد تأدية أعمال روتينية، بل خدمة تبذل وإضافة تقدم للمواطنين من أهل الإسماعيلية الكرام".



وشددت على الأهمية التي يمثلها مركز تدريب المستقبل ومركزه المحوري في وزارة القوى العاملة، والذي في استطاعته أن يخرج المزيد من المتدربين على درجة عالية من الجودة والكفاءة، كتعليم صنعة أو حرف يستطيع بها الشاب فتح مشروع يدر عليه دخلًا، ويوفر فرص عمل لغيره من الشباب الباحث عن عمل والتوسع في فتح المشروعات، اعتمادًا وارتكازًا على التدريب المهني، كي يكون التدريب المهني بوابة نحو المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحسين وضع الاقتصاد المصري والعمل على رفع رايته دائمًا، والدفع قدمًا به نحو مستقبل أرحب.



وأعطت الوزارة، تكليفات فورية لمدير المديرية ياسر سعيد لإفادته بخطة مركز تدريب المستقبل لجميع الورش ليتم اعتمادها في شهر سبتمبر، لتتم متابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع حقيقًة وفعلًا.