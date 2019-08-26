القارة البكر.. التيكاد ينطلق برئاسة مصر واليابان.. منى عمر: مؤتمر طوكيو خطوة مهمة نحو تنمية أفريقيا.. والتيكاد 7 والـ G7 الفرنسية تأكيد على اهتمام العالم بالقارة السمراء

اليابان تهتم بإقامة شراكة مع دول الاتحاد الأفريقي لتحقيق التنمية المستدامة

التيكاد من أهم الشراكات التي أرساها الاتحاد الأفريقي





السفيرة منى عمر:يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعات قمة الـG7 المنعقدة حاليا في فرنسا، بوصفه رئيسا للاتحاد الإفريقي، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما اعتبره الخبراء والمحللون دليل أكيد على اهتمام الدول الكبرى بمصر ودورها في المنطقة والقضايا الإقليمية، فضلا عن تحولها إلى صوت إفريقيا المسموع في المحافل الدولية.وجنبا إلى جنب مع قمة السبع الكبرى، ينطلق غدا مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية (التيكاد) برئاسة مصر واليابان بمدينة يوكوهاما، في إطار اهتمام القوى الاقتصادية الكبرى بالقارة السمراء، وهو ما أكدته السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية.وقالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، إن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (التيكاد)، الذي من المقرر أن يعقد في نسخته السابعة بعد غد الأربعاء ولمدة يومين بمدينة يوكوهاما برئاسة مصر واليابان، وبمشاركة زعماء الدول الأفريقية، له أهمية كبرى، مشيرة إلى أن (التيكاد) من أهم الشراكات التي أرساها الاتحاد الأفريقي خلال الفترات الماضية.وشددت مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، على أن هناك اهتماما عالميا كبيرا بالقارة الأفريقية وبترسيخ الشراكة معها.وأضافت أن اليابان لها دور قوي في أفريقيا ويتزايد هذا الدور ويتصاعد لدرجة أن المحللين يتوقعون أن يتفوق على الشراكة مع الصين التي تعد اليوم أهم شركاء القارة الأفريقية على الإطلاق.وتابعت أن اليابان تهتم بإقامة شراكة مع دول الاتحاد الأفريقي في مجالات لا يركز عليها باقي الشركاء، مثل: نقل التكنولوجيا والخبرات ، بناء القدرات بالنسبة للأفارقة، بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بالتطور والتحول الرقمي والتقدم التكنولوجي، لافتة إلى أن هذه الموضوعات تمثل أهمية كبيرة للغاية بالنسبة للقارة الأفريقية التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامةوأكدت السفيرة منى عمر "أنه إذا جمعنا قمة "التيكاد 7" المرتقبة، مع قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 المقامة بفرنسا، والتي ركزت ضمن جدول أعمالها على تجديد الشراكة مع القارة الأفريقية بشكل أكثر انصافا، سنجد أن هناك اهتماما عالميا كبيرا بالقارة الأفريقية وبترسيخ الشراكات معها وذلك نظرا لأنها مازالت هي القارة البكر في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تعاني منها معظم الدول الكبرى".وقالت مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية إن مصر بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وتمثل القارة في المنتديات العالمية تحمل معها التحديات التي تواجه أفريقيا، متوقعة أن يعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته المشتركة مع اليابان "التيكاد 7 "، القضايا والهموم الأفريقية بمجالات السلم والأمن ومكافحة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية والفساد.ونوهت إلى أن الرئيس السيسي سيعرض أيضا متطلبات تحقيق التنمية في القارة وفقا لاستراتيجية 2063 الخاصة بالاتحاد الأفريقي والتي يعد من أهم بنودها البنية الأساسية في القارة من الطرق والكباري والطاقة كهربائية فضلا عن التصنيع وتحويل الموارد الطبيعية لمواد مصنعة كقيمة إضافية بالنسبة للمواد الطبيعية، والتحول الرقمي والتعليم والصحة وكل ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تعلن اليابان خلال "التيكاد7" عن مساهمتها في هذه القطاعات لتصبح الشراكة معها شراكة نموذجية.وتوقعت مساعد وزير الخارجية الأسبق أن تكون تجربة المدارس اليابانية التي تم إقامتها في مصر مؤخرا، من المشروعات التي ستعمل اليابان على تكرارها في عدد من الدول الأفريقية بالتعاون مع مصر الدولة الرائدة في هذا الصدد، مشيرة كذلك إلى الشراكة والعلاقات الثنائية القديمة والمتطورة التي تجمع بين مصر واليابان في كل القطاعات.