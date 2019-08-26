غرق طور سيناء في مياه الصرف الصحي.. وأهالي المدينة يطالبون بتغيير الشبكات لحل الأزمة

- شوارع طور سيناء تغرق في مياه الصرف الصحي

- الأهالي يطالبون بتغيير شبكات المياه والصرف الصحي





تعرضت عدة أجزاء من مدينة طور سيناء للغرق في انسدادات بالوعات الصرف الصحي مما أغرق عدة شوارع في وسط البلد مثل شارع السوق والشوارع المنخفضة المتفرعة منه، كما تغرق مياه الصرف الصحي بصفة مستمرة الجزء المنخفض من حي الزهور بجوار الحديقة الجرداء "الخضراء سابقا" أمام المحلات التجارية.





وعن تكرار تسرب مياه الصرف الصحي يقول سليمان جمعه، أحد المواطنين "نطالب المسئولين بتغيير شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه بالمدينة حتي لا نضطر مستقبلا إلى الحفر وتكسير الشوارع والأرصفة لتغييرها مما يوفر للدولة نفقات تغييرها مستقبلا ويحافظ علي رصف الشوارع ونظافتها ) .





وأكد حسين عبد القادر من مواطنى طور سيناء أن تكرار انفجارات بالوعات الصرف الصحي وانسداد الشبكة لأسباب كثيرة أحدها الاستخدام السيئ للمواطنين لهذه الشبكة بجانب إلقاء البعض ملابس ومواد لا تذوب في المياه وتؤدي إلى انسداد البالوعات وبجانب ذلك كله لابد من تغيير شبكات المياه والصرف لتآكلها بسبب الأملاح في التربة الرملية.





وقال المواطن سالم عودة "نطالب المسئولين بالاهتمام بتوصيلات الشبكات الكهربائية وحماية ارواح المواطنين فهناك الكثير من الكابلات يتم توصيلها من خارج الاعمدة وليس من داخلها كما هو متبع في جميع أعمدة الإنارة ويجب اخفاء جميع الكابلات وغلق صناديق مفاتيح الكهرباء العمومية بالشوارع وعدم ترك الأسلاك عارية".