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فن

رسالة قصيرة من أنغام لزوجها بمناسبة حصوله على جائزة جلوبال ميوزيك

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:36 م
أنغام
أنغام
شروق ابراهيم
هنأت الفنانة انغام زوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم بحصوله على جائزة جلوبال ميوزيك أوردز لأفضل توزيع أغنية عن أغنيته حالة خاصة جدًا.

وكتبت انغام عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام:" الف مبروك #أحمد إبراهيم جائزة مستحقة الميدالية الفضية ‏ عن توزيع أغنية #حاله خاصه_جدا".

وكان احمد ابراهيم اعلن عن هذه الجائزة في رسالة طويلة دمجت بين مشاعر الفرح والحزن: "الميدالية الفضية / جلوبال ميوزيك أوردز(الأعمال المتميزة) على مستوى العالم أحمد إبراهيم من (مصر) عن توزيع اغنية #انغام #حالة_خاصة_جدا 2019 العربي الوحيد والفائز الوحيد عن (التوزيع الموسيقي) تقدير لجنة من فنانين أجانب بلا تظبيط ولا صوت مضروب".

وأضاف: "صحيح ما اخدتش كاس العالم لكن، هي لطيفة ادبيا لأنها جائزة موسيقية تقديرية بدون حفلات وسبونسرز، لكن اهميتها بالنسبالي كـ CV اعتراف مواقع توثيق بيانات فنانين العالم بيها زي imdb".

وتابع: "بمناسبة حالة خاصة جدا وأنغام، اكتر فنان تم محاربته وتشويهه من بعض أقلام وإعلام (بلدي) من وقت نزول البوم انغام هو (العبد لله) وصل لحد وصفي بالمبتدئ ومسحوا ١٧ سنة تعب ونجاح وحذف اسمي من المرشحين في استفتاء بعض الجوائز المحلية. شكرًا".

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