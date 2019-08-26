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أخبار البلد

شاهد.. لحظة خروج جثمان ممدوح هاشم لمثواه الأخير

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:02 م
صدى البلد
القسم الميدانى
خرج جثمان نجم كرة اليد ممدوح هاشم لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق من مسجد الحصري بعد أداء صلاة الجنازة عليه وسط حضور عدد كبير من الأهل والأقارب ونجوم كرة اليد وكرة القدم بنادي الزمالك.

وقد توفي ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد ووالد نجم الزمالك محمد ممدوح هاشم، المحترف في صفوف بوخارست اليوناني مساء يوم الأحد.

ونعى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، الراحل ممدوح هاشم نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق في كرة اليد ورئيس قطاع الناشئين بالنادي.
شاهد.. لحظة خروج جثمان ممدوح هاشم لمثواه الأخير
شاهد.. لحظة خروج جثمان ممدوح هاشم لمثواه الأخير
شاهد.. لحظة خروج جثمان ممدوح هاشم لمثواه الأخير
شاهد.. لحظة خروج جثمان ممدوح هاشم لمثواه الأخير
شاهد.. لحظة خروج جثمان ممدوح هاشم لمثواه الأخير
شاهد.. لحظة خروج جثمان ممدوح هاشم لمثواه الأخير
شاهد.. لحظة خروج جثمان ممدوح هاشم لمثواه الأخير
شاهد.. لحظة خروج جثمان ممدوح هاشم لمثواه الأخير
شاهد.. لحظة خروج جثمان ممدوح هاشم لمثواه الأخير
شاهد.. لحظة خروج جثمان ممدوح هاشم لمثواه الأخير
شاهد.. لحظة خروج جثمان ممدوح هاشم لمثواه الأخير
شاهد.. لحظة خروج جثمان ممدوح هاشم لمثواه الأخير
شاهد.. لحظة خروج جثمان ممدوح هاشم لمثواه الأخير
شاهد.. لحظة خروج جثمان ممدوح هاشم لمثواه الأخير
شاهد.. لحظة خروج جثمان ممدوح هاشم لمثواه الأخير
شاهد.. لحظة خروج جثمان ممدوح هاشم لمثواه الأخير
شاهد.. لحظة خروج جثمان ممدوح هاشم لمثواه الأخير
شاهد.. لحظة خروج جثمان ممدوح هاشم لمثواه الأخير

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