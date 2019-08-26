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زوجات زعماء مجموعة السبع يتذوقن السانجريا في قرية فرنسية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:36 م
مشروب السانجريا
مشروب السانجريا
رويترز
زارت زوجات زعماء دول مجموعة السبع، إضافة لسيدتي أستراليا وتشيلي الأوليين، قرية صغيرة في الجزء الفرنسي من إقليم الباسك أمس الأحد.

وقادت سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون نظيراتها في شوارع إسبيليت، التي تشتهر بإنتاج الفلفل.

وتقدمت بريجيت ماكرون الطريق عبر شوارع القرية بصحبة سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب وزوجة رئيس الوزراء الياباني آكي آبي وزوجة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك مالجورزاتا توسك والسيدة الأولى في تشيلي سيسيليا موريل والاسترالية جيني موريسون.

وذكرت صحيفة لا ديبيشيه المحلية أن السيدات الأُول شاهدن عرضا للعبة باسك بيلوتا، وزرن متاجر وتذوقن مشروب السانجريا محلي الصنع.

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