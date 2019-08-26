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حوادث

تجديد حبس المتهم بهتك عرض فتاة داخل حمام مسجد بالشرقية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:36 م
حبس
حبس
محمد الطحاوي
قرر قاضى المعارضات بمحكمة أبوكبير، تجديد حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات وذلك علي خلفية اتهامه بهتك عرض فتاة قاصر داخل حمام مسجد بمدينة أبوكبير.

كان ضباط مباحث أبو كبير بمحافظة الشرقية تمكنوا من ضبط شاب وفتاة أثناء ممارستهما الرذيلة داخل دورة مياه مسجد بمركز أبوكبير وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات وتحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير البحث الجنائي بالمحافظة يفيد تلقي مركز شرطة أبوكبير بلاغا من الأهالي بضبط شاب يدعى " م ج أ " 21 عاما وفتاة " ح ش " 16 عاما أثناء ممارستهما فعل فاضح داخل دورة مياه بدائرة المركز .

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز وألقت القبض على الشاب والفتاة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4992 إداري مركز شرطة ابوكبير لسنة 2019 وبالعرض علي النيابة قررت حبس الشاب 4 أيام علي ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل الفتاة وتسليمها لأهلها لكونها قاصرا.

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