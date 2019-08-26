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قطر تغرم أكبر بنوك الإمارات 55 مليون دولار

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:35 م
قطر تغرم بنك أبوظبي
قطر تغرم بنك أبوظبي الأول 55 مليون دولار
دعاء أبوهشيمة
فرضت هيئة تنظيم مركز قطر للمال غرامة مالية على بنك أبو ظبي الأول بقيمة 200 مليون ريال قطري ( أي ما يعادل 55 مليون دولار) لعرقلته تحقيقا يتعلق بالاشتباه في التلاعب في السوق.

ووفقا لصحيفة "ذا ديلي ستار"، قالت الهيئة، أمس الأحد، في بيان إن الغرامة "تعكس مدى خطورة وجدية الانتهاكات للمتطلبات الرقابية، الناشئة عن الخطوات المتعمدة والمقصودة التي اتخذها أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة لعرقلة التحقيق في التلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتصلة بها".

وفي العام الماضي، منعت قطر البنك من تنمية أعماله في البلاد أثناء التحقيق في المحاولات المشبوهة التي قام بها لخفض قيمة الريال في ذروة أزمة دبلوماسية مع جيرانها في الخليج في عام 2017.

وتبقي قطر الريال مربوطا بالدولار عند سعر ثابت، ولكن بعد أن قامت مصر والسعودية والإمارات والبحرين بمقاطعتها اقتصاديا واتهامتها بدعم الإرهاب. تعرض الريال لضغوط في السوق الاقتصادية.

ووفقا للبيان فإن هيئة التنظيم ستستمر في تحقيقاتها، مشيرا إلى أنه من حق البنك الطعن على القرار أمام محكمة التنظيم بالمركز.

وكانت قطر قد قالت، العام الماضي، إن أبوظبي الأول أبرم صفقات "زائفة" في النقد الأجنبي للإضرار بالاقتصاد القطري بعدما بدأت الإمارات ودول عربية أخرى مقاطعة للدوحة في 2017، وهو ما نفاه البنك.

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