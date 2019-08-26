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برلمان

برلمانى سابق: زيارة الرئيس السيسي لفرنسا تعكس مكانة مصر عالميا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:32 م
الرئيس السيسي وماكرون
الرئيس السيسي وماكرون
ماجده بدوي
قال الصافى عبد العال، البرلمانى السابق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدينة «بياريتز» الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تؤكد مكانة مصر وكيف اصبحت محط أنظار جميع الدول على مستوى العالم بفضل سياسة القيادة الحالية.

وأكد عبد العال ، أن الزيارة ناجحة بكل المقاييس اقتصاديا وسياسيا ومحوريا، خاصة وأنها ستلقى الضوء على بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البرلمانى السابق، أن القمة تتناول عددًا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

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