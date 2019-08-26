وكالة نوفا الإيطالية : لقاء السيسي وكونتي يعكس عمق علاقات روما والقاهرة

نشرت وكالة "نوفا" الإيطالية تقريرا حول لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على هامش قمة السبع الكبار في بياريتس غربي باريس.



وقالت الوكالة إن اللقاء يعكس مدى عمق وأهمية العلاقات بين القاهرة وروما.



وأوضحت أن الاجتماع شهد تباحث الجانبين بشأن العديد من الملفات، على رأسها الوضع في ليبيا، والتعاون الثنائي ولا سيما بالمجالات الصناعية، والإرهاب وقضية الطالب الإيطالي ريجيني.



وعلى صعيد الأزمة الليبية، أكد الجانبان على ضرورة تضافر الجهود ومد يد العون لمؤسسات الدولة لتتمكن من تجاوز المرحلة الصعبة الحالية، والقضاء على الإرهاب من ثم العمل على إعادة بناء الدولة.



وبشأن العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، أعرب كل من الجانبين عن تطلعه لدعم التعاون في مجالات عدة تشمل التجارة والاستثمار فضلا عن التعاون السياسي في مواججهة مختلف القضايا بالشرق الأوسط.



ونقلت الوكالة عن الرئيس السيسي تعهده بمواصلة الجهود للكشف عن ملابسات قضية "ريجيني" وتقديم الجناة إلى العدالة.



كما أشاد الرئيس السيسي بالعلاقات بين البلدين في شتى القطاعات السياسية والاقتصادية، لافتا إلى مدى أهميتها والتعاون الذي يهدف إلى مواجهة التحديات في المنطقة.





