لتصحيح المسار.. محسن صالح يوجه نصيحة لـ مسئولي الكرة المصرية

أكد محسن صالح مدرب منتخب مصر السابق، أن كرة القدم بحاجة لأشخاص على قدر من المسؤولية والاحترام لتصحيح العديد من أخطاء الماضي.



وكتب محسن صالح، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": " كرة القدم في مصر سيدة اللعبات وأكثرها شهرة ومصدر سعادة الالاف ، وتفوقت عليها بقية اللعبات وبدأت تتبوأ الصدارة، والسبب ان علي رأسها رجالا أكفاء عاهدوا الله ان يعملوا بإخلاص على رفعة شأنها لإعلاء اسم ومكانة الوطن.



وأضاف: "نحن بحاجة لمثل هؤلاء لانتشال اللعبه الشعبية من حالة التردي التي وصلت اليه ".



وحقق منتخب كرة اليد للناشئين تحت 19 عام بطولة كأس العالم خلال الفترة الماضية في إنجاز يتحقق لأول مرة في تاريخ كرة اليد المصرية.



