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أخبار العالم

أول رد من التحالف على هجوم الحوثي المزعوم في الرياض

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:43 م
تركي المالكي
تركي المالكي
حسام رضوان
بعدما زعمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، شنها هجوما على هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض، كشف المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، حقيقة الهجوم المزعوم، نافيا كذب الادعاءات الحوثية.

وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية قد زعمت أنها شنت هجومًا واسعًا على هدف عسكري وصفته بالمهم في العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث باسم الميليشيا، يحيى سريع في بيان، إن الجماعة الانقلابية شنت هجومًا واسعًا بواسطة 3 طائرات مسيرة من طراز صماد 3، التي تدعي صنعها محليا، بحسب قناة "المسيرة".

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