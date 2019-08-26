ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صراع تركي فرنسي للحصول على خدمات محمد النني من ارسنال

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:31 م
محمد الننى
محمد الننى
عبدالله هشام
ذكرت تقارير الصحف التركية ان نادي بشكتاش يرغب في الحصول علي خدمات المصري محمد النني لاعب خط وسط فريق ارسنال الانجليزي علي سبيل الاعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة " gazeteyeniyuzyil" التركية فأن نادي بشكتاش يرغب في الحصول علي اللاعب علي شكل الاعارة بعد طلب ارسنال 8 ملايين يورو مقابل بيع اللاعب نهائيا.

كما دخلت عدة اندية تركية مثل اندية جالطة سراي وفناربخشة بالاضافة الي بوردو الفرنسي المنافسة للحصول علي خدمات اللاعب

وأكد أوناي ايمري المدير الفني للفريق في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أنه نصح النني وموستافي بالرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية مشددًا على أنهما لاعبان مميزان للغاية ولكنهما لن يُشاركا مع الفريق بشكل أساسي حال استمرارهما.

وأضاف أن رحيلهما سيكون أمرًا جيدًا لهما لإيجاد فريق يسعى للاستفادة من مواهبهما وضمان مشاركتهما بشكل أساسي.

وتابع أنه يتمني لهما التوفيق والخير، مؤكدًا أنه يكن لهما كل الاحترام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بجوار النني.. أسطورة البرازيل يرغب في اللعب لنادي آرسنال

الاتفاق تم ..النني يقترب من الانضمام لجالاتا سراي التركي

الخميس الحاسم.. النني ينتظر قبلة الحياة مع آرسنال

محمد النني يقترب من الانضمام لأحد أعظم أندية الدوري التركي

طالبته بالرحيل.. مدرب أرسنال يكشف عن نصيحته لـ النني

بعد نصيحة ايمرى.. موستافى يقترب من الرحيل والننى يتمسك بالاستمرار فى ارسنال

ترشيحاتنا

فيها عفريت.. علي جمعة يحذر من ممارسة هذه الرياضات

برقصة مثيرة.. فيفى عبده تشعل إنستجرام من الساحل.. فيديو

إعفاؤه من منصب .. قرار جديد بشأن جمال بلماضي في الجزائر

بمناسبة الهجرة النبوية .. أول سبتمبر إجازة رسمية بجامعة الأزهر

هاجمت المنوفية .. القراد حكاية حشرة تعيش على الدماء.. تنتشر بأمريكا وأفريقيا وتنقل الأمراض

صراع تركي فرنسي للحصول على خدمات محمد النني من ارسنال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنظارة شمس مرايات .. منة فضالى فى أحدث ظهور لها

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فخمة .. رانيا منصور تستعرض أناقتها فى جلسة تصوير جديدة

مكياج صاخب وفستان فضى .. يارا تتألق بإطلالة مثيرة