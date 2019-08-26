صراع تركي فرنسي للحصول على خدمات محمد النني من ارسنال

ذكرت تقارير الصحف التركية ان نادي بشكتاش يرغب في الحصول علي خدمات المصري محمد النني لاعب خط وسط فريق ارسنال الانجليزي علي سبيل الاعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ووفقا لصحيفة " gazeteyeniyuzyil" التركية فأن نادي بشكتاش يرغب في الحصول علي اللاعب علي شكل الاعارة بعد طلب ارسنال 8 ملايين يورو مقابل بيع اللاعب نهائيا.



كما دخلت عدة اندية تركية مثل اندية جالطة سراي وفناربخشة بالاضافة الي بوردو الفرنسي المنافسة للحصول علي خدمات اللاعب



وأكد أوناي ايمري المدير الفني للفريق في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أنه نصح النني وموستافي بالرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية مشددًا على أنهما لاعبان مميزان للغاية ولكنهما لن يُشاركا مع الفريق بشكل أساسي حال استمرارهما.



وأضاف أن رحيلهما سيكون أمرًا جيدًا لهما لإيجاد فريق يسعى للاستفادة من مواهبهما وضمان مشاركتهما بشكل أساسي.



وتابع أنه يتمني لهما التوفيق والخير، مؤكدًا أنه يكن لهما كل الاحترام.