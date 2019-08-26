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فن

محمد عبد الرحمن يحتفل بعيد ميلاده

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:40 م
محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن
شيرى نبيل
احتفل نجم مسرح مصر الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا"، بعيد ميلاده ال33، الذي يوافق اليوم 26 أغسطس.

وشارك "توتا" جمهوره عبر حسابه بموقع إنستجرام، عدد صور تهاني عيد ميلاده عبر خاصية الأستوري.

من ناحية أخرى يواصل الفنان محمد عبدالرحمن، تصوير مشاهده في فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، صلاح عبدالله، أحمد رزق، أحمد العوضى، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج "سينرجي".

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