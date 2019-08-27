الإفتاء: أداء صلاة الفجر حاضرا ممتد لهذا التوقيت.. فيديو

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وقت أداء صلاة الفجر يبدأ من دخول الوقت الموجود في التقويم "النتيجة" حتى شروق الشمس، ومن يؤديها في ذلك التوقيت يكون أداها في وقتها، أما إذا كان بعد شروق الشمس يكون أداؤها قضاءً وليس حاضرًا.



جاء ذلك في سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: "إذا لم أستيقظ لأصلي الفجر بسبب عدم سماع المنبه، هل بعد الاستيقاظ أنوي صلاة الفجر حاضرًا أم قضاءً؟.



وأوضح أمين الفتوى، أن من أدى صلاة الفجر قبل شروق الشمس تحسب له أداءً في وقتها، وإن أوقع النية بعد الشروق يكون أدى الصلاة قضاءً.



ولفت إلى أنه يجوز التسبيح بعد الصلاة على السبحة فسيدنا أبو هريرة كان يسبح بحصوات أعدها لذلك.