تعرف على الأفلام المشاركة فى مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة

عرضت قناة أون اى، خلال تغطيتها لـلمؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة، مقطع فيديو عن الأفلام المشاركة فى المهرجان.



وقامت الفنانة إنجى المقدم بتقديم المؤتمر الصحفى لمهرجان الجونة السينمائي والذى يقام حاليا فى أحد فنادق القاهرة الكبري، للإعلان عن أسماء الأفلام المنافسة في الدورة الثالثة من المهرجان.



وتهدف الدورة الثالثة التي تقام خلال الفترة من ١٩ إلى 27 سبتمبر 2019 إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعزز التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد عن 80 فيلما.



كان المهرجان أعلن فى وقت سابق عن حضور الممثل المصري- الكندي مينا مسعود الدورة الثالثة للمهرجان، التي ستقام في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.



وعلى مدار الدورتين السابقتين للمهرجان، شارك العديد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، في كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية. وضمن مساعيه لتوفير قنوات اتصال لمحترفي الأفلام المحليين، والإقليميين، والعالميين، للتواصل من خلالها، يرحب المهرجان بـ مينا مسعود، الذي حقق فيلمه "علاء الدين" نجاحًا عالميًا واسعًا.