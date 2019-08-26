اللبناني رفيق على أحمد يشارك لأول مرة في فيديو كليب "عيش يا قلبي"

أكد النجم المسرحي اللبناني رفيق على أحمد أن مشاركته في تصوير فيديو كليب "عيش يا قلبي"، أحدث أعمال الفنان "أبو"، جاءت نتيجة اقتناعه بما يقدمه "أبو" من أعمال فنية، وأنه فنان له أسلوبه المتميز في التفكير وكتابة وتلحين الأغاني، كما أن محتوى أعماله الإنساني الصادق يتفق تماما مع شخصية "أبو" الحقيقة كما يعرفه عن قرب.



جاءت تصريحات النجم اللبناني "رفيق على أحمد" عقب ظهوره، ولأول مرة، في فيديو كليب "عيش يا قلبي" والذي يعد بداية التعاون الفني بين "أبو" والمنتج محمد جابر وشركة جاما ميوزك.



وأضاف رفيق" في تصريحاته أنه التقى لأول مرة مع "أبو" أثناء تواجده في لبنان من خلال أحد الأصدقاء المشتركين بينهما، وجذبه "أبو" بشخصيته الصادقة والحقيقية ولم يجد فرقا بين شخصيته كإنسان وفنان، ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال تعامله مع المعجبين والناس في الشارع حيث يتفاعل معهم بعفوية شديدة.



وأكد "رفيق" أنه لم يحصل على أي أجر مادي مقابل ظهوره في الأغنية "فليس بالخبز وحده يحيى الإنسان" وبعض التجارب التي يخوضها الفنان يقوم بها نتيجة اقتناعه الشخصي، كما أنه بالفعل سعيد بأدائه التمثيلي في الأغنية التي يجدها ذات محتوى إنساني صادق وبعيده عن الأسلوب الاستهلاكي والتجاري السائد.



كان الفنان "رفيق على أحمد" خطف الأضواء بظهوره لأول مرة مع النجم "أبو"، والممثلة وملكة جمال لبنان "فاليري أبو شقرا"، في فيديو كليب "عيش يا قلبي" الذي تم تصويره في لبنان وأخرجه فادى حداد.



يذكر أن أغنية "عيش يا قلبي" أحدث أعمال الفنان أبو وقام بكتابة كلمات الأغنية "أبو" ومحمد سرحان، وتلحين وتوزيع مينو.