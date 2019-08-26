ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عدلي: هدفنا المنافسة على حصد الألقاب في الموسم الجديد

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:29 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد عدلي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي،أن الفريق يواصل تدريباته بنظام اليوم الكامل، حيث يخوض ثلاث وحدات تدريبية وفق خطة الإعداد للموسم الجديد.

وأضاف عدلي، أن صفوف الفريق أصبحت شبه مكتملة بعدما أبرم الفريق العديد من الصفقات الجديدة في العديد من المراكز مؤكدا أن الأجواء داخل الفريق مميزة للغاية وأن "روح الفانلة الحمراء" كانت كلمة السر في سرعة انسجام اللاعبين الجدد.

وقال عدلي، إن الجميع يعلن أن جمهور الأهلي لا يقبل بغير المركز الأول في كافة المنافسات مضيفا أن هدف الفريق تحقيق كافة ألقاب الموسم الجديد.

واختتم لاعب سلة الأهلي حديثه، طالبًا المساندة والدعم من جمهور الأهلي ومؤكدا أن الفريق سيقاتل لتلبية كل طموحاته، وفي مقدمتها الفوز بلقبي الدوري وكأس مصر في الموسم الجديد.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

برقصة مثيرة.. فيفى عبده تشعل إنستجرام من الساحل.. فيديو

سعر الدولار والعملات اليوم الاثنين 26-8-2019

مدرب الأهلي الجديد.. ريكاردو جوميز الأقرب لتولى تدريب الأحمر.. إنجازات أوروبية وهزيمة أمام الزمالك

أسعار السيارات اليوم في مصر .. تفاصيل

السفارة السعودية في تركيا تصدر بيانا بشأن المواطنة المختفية بـ إسطنبول

ستنقذك لو تُهت فجأة.. أفضل 5 تطبيقات خرائط تعمل أوفلاين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنظارة شمس مرايات .. منة فضالى فى أحدث ظهور لها

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فخمة .. رانيا منصور تستعرض أناقتها فى جلسة تصوير جديدة

مكياج صاخب وفستان فضى .. يارا تتألق بإطلالة مثيرة