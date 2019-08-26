محمد عدلي: هدفنا المنافسة على حصد الألقاب في الموسم الجديد

أكد محمد عدلي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي،أن الفريق يواصل تدريباته بنظام اليوم الكامل، حيث يخوض ثلاث وحدات تدريبية وفق خطة الإعداد للموسم الجديد.



وأضاف عدلي، أن صفوف الفريق أصبحت شبه مكتملة بعدما أبرم الفريق العديد من الصفقات الجديدة في العديد من المراكز مؤكدا أن الأجواء داخل الفريق مميزة للغاية وأن "روح الفانلة الحمراء" كانت كلمة السر في سرعة انسجام اللاعبين الجدد.



وقال عدلي، إن الجميع يعلن أن جمهور الأهلي لا يقبل بغير المركز الأول في كافة المنافسات مضيفا أن هدف الفريق تحقيق كافة ألقاب الموسم الجديد.



واختتم لاعب سلة الأهلي حديثه، طالبًا المساندة والدعم من جمهور الأهلي ومؤكدا أن الفريق سيقاتل لتلبية كل طموحاته، وفي مقدمتها الفوز بلقبي الدوري وكأس مصر في الموسم الجديد.

