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فيديوجراف | منع تامر أمين من الظهور الإعلامي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:55 م
صدى البلد
منار شعبان
قررت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، منع الإعلامي تامر أمين، مُقدم برنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار" من الظهور على الشاشة، وذلك لحين تقنين أوضاعه، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.

كما قررت النقابة، التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد تامر أمين، بسبب ممارسته نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، المقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.

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