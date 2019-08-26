ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم المصري يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة الصليبي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:23 م
عمر الجرايحي
عمر الجرايحي
كتب محمد الغزاوى
غادر عمر الجرايحي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مستشفى المركز الطبي للمقاولون العرب وذلك بعد يومين من إجرائه لعملية جراحية عقب إصابته بكسر في الجمجمة خلال مباراة فريقه أمام فريق المقاولون العرب والتي أقيمت يوم الجمعة الماضية.


ويواصل مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية متابعته لحالة اللاعب ، حيث يتواصل اللواء محمود المر المدير التنفيذي للنادي والكابتن مجدي الشناوي المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي بشكل دائم مع اللاعب وأسرته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جراحة ناجحة لركبة آية الشامي

بوسكا يواصل برنامجه التأهيلي بعد جراحة الرباط الصليبى

ناشئ المصري يجري عملية جراحية بمستشفى المقاولون العرب

ترشيحاتنا

فقد حياته خلال ثوان.. الطفل ياسين قتلته أيادي الإهمال بعد سقوطه فى بالوعة

مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية بـ 85 ميدالية

أحلام تشبه نفسها بـ أم كلثوم .. والجمهور يرد

مدرب الأهلي الجديد.. ريكاردو جوميز الأقرب لتولى تدريب الأحمر.. إنجازات أوروبية وهزيمة أمام الزمالك

طب أسرة ولا يتعدي 40 عام ..شروط سفر الأطباء للتدريب بأنجلترا ..مستند

وظائف خالية في مصر اليوم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صغرت أنفها.. صور تؤكد خضوع حلا شيحة لعملية تجميل

فقد حياته خلال ثوان.. الطفل ياسين قتلته أيادي الإهمال بعد سقوطه فى بالوعة

بنظارة شمس مرايات .. منة فضالى فى أحدث ظهور لها