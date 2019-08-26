مهاجم المصري يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة الصليبي

غادر عمر الجرايحي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مستشفى المركز الطبي للمقاولون العرب وذلك بعد يومين من إجرائه لعملية جراحية عقب إصابته بكسر في الجمجمة خلال مباراة فريقه أمام فريق المقاولون العرب والتي أقيمت يوم الجمعة الماضية.





ويواصل مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية متابعته لحالة اللاعب ، حيث يتواصل اللواء محمود المر المدير التنفيذي للنادي والكابتن مجدي الشناوي المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي بشكل دائم مع اللاعب وأسرته.



