شكاوى الأعلى للإعلام تجتمع لـ فحص أقوال تامر امين و ريهام سعيد

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا، لفحص أقوال الإعلاميين تامر أمين وريهام سعيد، خلال التحقيق الذي جري معهما أمس فى الشكويين اللتين تقدم بهما المجلس القومى للمرأة بسبب إساءتهما للمرأة المصرية.



وقال مصدر مسؤول بالمجلس لـ " صدى البلد " إن لجنة الشكاوى تقوم بإعداد تقييم لأقوال الإعلاميين فى التحقيقات التى أجريت أمس بالمجلس، وستقوم اللجنة بإعلان تفاصيل ما حدث عقب الانتهاء من الاجتماع.



وكانت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا على قناة الحياة حضرت أمس لمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للمثول للتحقيق معها في الشكوى المقدمة ضدها من المجلس القومي للمرأة بسبب حلقتها التي تحدثت فيها عن السمنة.



وكان المجلس القومي للمرأة تقدم بشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ضد برنامج آخر النهار الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على قناة النهار.



وتضمنت الشكوى الحلقة التى تحدث فيها مقدم البرنامج مع الضيفة الدكتورة النائبة رانيا علوانى بأسلوب يفتقر إلى آداب اللياقة، وأصول المهنية الإعلامية من خلال حواره الذى اتسم بالسخرية من الضيفة لقيامها بالعديد من الأعمال خلال حياتها المهنية، إلى جانب الإساءة التى وجهها إلى زوج الضيفة، والسخرية من دعمه ومساندته القوية لها مما يعد إساءة إلى رجال مصر الداعمين لعمل المرأة.