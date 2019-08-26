بعد بدء حفر حقل مونتو للغاز.. طاقة البرلمان: مصر تتحول قريبا لمركز محوري للطاقة

قال النائب بدير عبد العزيز عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن البدء فى حفر حقل مونتو المصري للغاز باحتياطي 4.7 تريليون قدم، هو استكمالا لنجاح الدولة المصرية فى استغلال مواردها من الغاز الطبيعى وتتويجا لجهود الدولة المصرية بعد عقد عدد من اتفاقيات التنقيب مع الشركات الأجنبية المختصة فى هذا الشـأن ومن ثم تصدير الغاز الطبيعى للدول الأفريقية والأوروبية.



وأضاف بدير عبد العزيز، في تصريحات لـ "صدى البلد": "مع كل اكتشاف غاز جديد أو بدء حفر حقل جديد يجب أن نتذكر اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية للدولة المصرية وارادة القيادة السياسية التى لولاها لما حققنا هذه الإنجازات فى مجال الطاقة".



وأكد عضو لجنة الطاقة أن مصر ستتحول إلى مركز محوريا للطاقة فى المنطقة بعد استكمال المشاريع الضخمة الجارية سواء مشاريع الغاز الطبيعى أو الكهرباء واكتمال تطور المراحل بالنسبة لآبار الغاز الجارى العمل بها.



وكشفت شركة شل العالمية عن أن الحفار البحري "ديسكفرر انديا" وصل إلى ميناء أبو قير منذ عدة أيام وسيبدأ عمليات الحفر في أول بئر استكشافي على عمق 6,000 متر تحت سطح البحر في امتياز غرب الدلتا بالبحر المتوسط نهاية أغسطس الجاري.

