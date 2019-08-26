أمير مرتضي يقرر تأجيل ملف التجديد لـ ثلاثي فريق الزمالك

استقر أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، علي تأجيل ملف تعديل عقود ثلاثي الفريق الأبيض طارق حامد ومحمود علاء وعبدالله جمعة، إلى ما بعد الانتهاء من بطولة كأس مصر.



واتفق المشرف العام على الكرة بالزمالك، مع مجلس إدارة النادي، على تجهيز تقرير خلال الفترة الحالية، يتضمن أسماء اللاعبين الذين يرغب النادي في تعديل عقودهم، بجانب اللاعبين المنتظر تجديد عقودهم مع النادي الأبيض.



وكان مسؤولو الزمالك اتخذوا قرارا سابقًا، بتعديل القيمة المالية في عقود الثلاثي المذكور، خاصة بعد رفض مجلس الإدارة العروض الخليجية التي وصلت لهم في الآونة الأخيرة، وتمسك باستمرارهم ضمن صفوف الزمالك.