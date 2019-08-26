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السفارة السعودية في تركيا تصدر بيانا بشأن المواطنة المختفية بـ إسطنبول

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:28 م
صدى البلد
حسام رضوان
أصدرت السفارة السعودية في تركيا بيانا بشأن المواطنة عبير العنزي، المختفية في إسطنبول.

وبحسب قناة "العربية"، كشفت السفارة عن العثور على العنزي يوم أمس الاثنين وأنها تعمل على إجراءات عودتها إلى المملكة.

وقال بيان السفارة إنها "قامت مع القنصلية العامة في إسطنبول بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية وقد تكللت هذه الجهود بالعثور على المواطنة السعودية اليوم الاثنين 26 أغسطس وهي بصحة جيدة، وتعمل السفارة والقنصلية على تسهيل إجراءات عودتها إلى المملكة في أقرب وقت".

وأشارت القناة إلى أن شقيق عبير كان قد كتب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنها اختفت في يوم 14 أغسطس الجاري، في إسطنبول، حيث كانت تقضي إجازة بصحبة زوجها وأولادها.

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