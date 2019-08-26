هجوم حاد على جماعة الإخوان بندوة الفكر المتطرف لخريجى الأزهر

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ندوة بعنوان "مواجهة الفكر المتطرف" لعدد 50 طالبا وافدا ، ألقاها الدكتور حمدالله الصفتى مدير الشئون العلمية الثقافية بالمنظمة.



وأكد الصفتي خلال الندوة، أنه لا يوجد من بين مرشدى الجماعة من هو أزهري ، وأن هذه الجماعة تخدم مصالحها الشخصية باسم الدين.



وتناول خلال الندوة توضيح عدة قضايا أخطأ في فهمها المتطرفون، وهى تعد من ركائز الإسلام مثل مفهوم الحاكمية ، الولاء والبراء، الهجرة ، الجهاد والخلافة.



ودار نقاش مع الطلاب تم فيه الرد على اسئلتهم واستفسارتهم حول هذه القضايا وتصحيح الخاطئ منها .

كما تم عرض فيديو خلال المحاضرة يوضح تضارب أقوال الجماعة حول الافكار المتطرفة .