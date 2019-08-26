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ديني

هجوم حاد على جماعة الإخوان بندوة الفكر المتطرف لخريجى الأزهر

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:41 م
ندوة مواجهة الفكر
ندوة "مواجهة الفكر المتطرف" لـ 50 طالب وافد بالأزهر
محمد شحتة
عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ندوة بعنوان "مواجهة الفكر المتطرف" لعدد 50 طالبا وافدا ، ألقاها الدكتور حمدالله الصفتى مدير الشئون العلمية الثقافية بالمنظمة.

وأكد الصفتي خلال الندوة، أنه لا يوجد من بين مرشدى الجماعة من هو أزهري ، وأن هذه الجماعة تخدم مصالحها الشخصية باسم الدين.

وتناول خلال الندوة توضيح عدة قضايا أخطأ في فهمها المتطرفون، وهى تعد من ركائز الإسلام مثل مفهوم الحاكمية ، الولاء والبراء، الهجرة ، الجهاد والخلافة.

ودار نقاش مع الطلاب تم فيه الرد على اسئلتهم واستفسارتهم حول هذه القضايا وتصحيح الخاطئ منها .
كما تم عرض فيديو خلال المحاضرة يوضح تضارب أقوال الجماعة حول الافكار المتطرفة .

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