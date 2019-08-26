كندة علوش توجه رسالة لزوجها عمرو يوسف

تغزلت الفنانة كندا علوش بزوجها عمرو يوسف من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".



ونشرت كندا علوش صورة تجمعها مع زوجها الفنان عمرو يوسف معلقة : بجوارك ، تصبح خضرة أكثر خضرة والعالم يصبح مكانًا أفضل للعيش فيه " .



وكانت كندة علوش ابتعدت عن الفن طوال الفترة الماضية من أجل التفرغ للاعتناء بابنتها حياة التي أنجبتها منذ شهور.



