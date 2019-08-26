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فن

كندة علوش توجه رسالة لزوجها عمرو يوسف

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:33 م
كندة علوش وعمرو يوسف
كندة علوش وعمرو يوسف
منار نور
تغزلت الفنانة كندا علوش بزوجها عمرو يوسف من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".

ونشرت كندا علوش صورة تجمعها مع زوجها الفنان عمرو يوسف معلقة : بجوارك ، تصبح خضرة أكثر خضرة والعالم يصبح مكانًا أفضل للعيش فيه " .

وكانت كندة علوش ابتعدت عن الفن طوال الفترة الماضية من أجل التفرغ للاعتناء بابنتها حياة التي أنجبتها منذ شهور.

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