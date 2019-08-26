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فن

هذه ليلتي في عرضه العالمي الأول بمهرجان الجونة السينمائي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:44 م
فيلم هذه ليلتي
فيلم هذه ليلتي
نورا نبيل
ينافس فيلم هذه ليلتي للمخرج يوسف نعمان، في مسابقة الأفلام القصيرة بـمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر، وحصل الفيلم على جائزة الدعم المالي من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، و منحة الدعم من الاتحاد الأوروبي – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها - (من ذوي القدرات الخاصة) - لشراء ايس كريم والاستمتاع به في أحد أحياء القاهرة الراقية، الا أنها تواجه مالم تكن تتوقعه.

الفيلم من بطولة النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، هذه ليلتى سيناريو أحمد عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.

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