فتاة تحب شابا خاطبا وتسال عن الحكم والمفتي يجيب... فيديو

ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال من فتاة تقول فيه "هل عليَّ شيء لو دعيت الله ان يرزقني بشخص وهو خاطب؟.



وأجاب جمعة، في فيديو له، أن هذا الدعاء ليس فيه شيئا فهو في الخطبة وليس الزواج، مستشهدا بقصة امرأة جاءت للرسول تقول "خطبني أبو دجانة ومعاوية فأيهم أقبل؟ فرد النبي: أما معاوية فصعلوق اي أرزاقه ضيقة، وأما أبو دجانة لا يضع العصا عن عاتقه ويسافر كثيرا، تزوجي أسامة".



وأشار إلى أن النبي علق على الشخصين اللذين ذكرتهما السيدة، بل رشح لها رجلا ثالثا، ومن هنا فيجوز للسائلة أن تدعو الله بما تشاء.