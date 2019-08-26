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ثقافة

آفاق تصدر الترجمة العربية الأولى لقصص "برتولد بريخت"

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:37 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
صدر حديثًا عن دار آفاق للنشر والتوزيع، الترجمة الكاملة لـ" حكايات السيد كوينر وقصص أخرى"، من تأليف الألماني برتولد بريخت، وترجمة الكاتب أحمد الأقطش.

حكايات السيد كوينر هي الترجمة الأولى لأهم النصوص القصصية للمؤلف، والذي عُرف عنه الكتابة المسرحية، والتي اشتهر بها.

وفي هذه النصوص التي تحمّست لها دار "آفاق" نجد فضاءات من النصوص الأدبية أو القص المغاير لمفاهيم المعنى التقليدي أو المتعارف عليه لفن القصة كبداية ووسط وذروة أو نهاية.. لقد ترك بريخت هذه النصوص وترك معها الكثير من التساؤلات، حول شكلها ومضمونها، كونها ليست قصصًا بالمعنى الشائع، بل هناك لون مغاير للسرد، فتجد الأمثولة والقصة الرمزية ذات المغزى الديني والفلسفي واحيانا التهكمي والعبثي.

ويعتبر فتح في عالم المترجم أحمد الأقطش الذي ينتمى للعالم الشعري العامي والفصيح وله ديوانين تم نشرهما آخرهم في العام 2017 على نفقة المؤلف، الأقطش من مواليد بورسعيد ويملك حرفية وبلاغة وموهبة عميقة فيما يخص عالم الترجمة عبر النوعية فهو الان في انتظار كتابين الاول عن معجزات واسرار الحضارة الفرعونية، والآخر عن عالم الكتابة الغامضة والمنسية في مؤلفات "ديستوفيسكي".

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