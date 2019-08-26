طرائف قمة السبع.. قبلة ترامب لـ ميركل.. وبوريس جونسون يقف بـ آخر الصف

وجد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا نفسه في نهاية صف رؤساء العالم خلال تجمعهم لالتقاط صورة تذكارية في قمة مجموعة السبع الاقتصادية التي حضرها عدد من زعماء العالم بالأمس في فرنسا.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" كان "جونسون" يقف بجوار رئيس جمهورية جنوب أفريقيا "سيريل رامافوسا"، ضيف المؤتمر، خلال ظهوره في نهاية الصف على الجانب الأيسر من زعماء العالم، بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنجيلا ميركل رئيسة وزراء ألمانيا وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا في مقدمة صف زعماء العالم خلال التقاطهم الصورة التذكارية.



وتم تصوير الرئيس الأمريكي وهو يقبل رئيس وزراء ألمانيا بطريقة غريبة ومضحكة، في حين زوجة ترامب ميلانيا ظهرت وهي تستمتع بوجودها مع رئيس وزراء كندا.



واضطر رئيس وزراء بريطانيا إلى الوقوف في مؤخرة الصف خلال التقاط الصور التذكارية مع زعماء العالم، لوجود أكثر من 19 زوجة من قادة العالم بينما لم تحضر شريكة "جونسون" معه القمة ليقف وحيدا في نهاية الصف.