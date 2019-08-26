نادية لطفي مهنئة رامي رضوان: نموذج للإعلامي المبدع

نشر الإعلامي رامي رضوان، على صفحته الشخصية بموقع إنستجرام تعليق للفنانة نادية لطفي تهنئه بمستواه الإعلامي الجيد.



وقالت الفنانة نادية لطف: "أهنئ المذيع المحترم رامي ونشكره على إتاحته الممتعه لرموز الفن والثقافة والخلق والإنسانية، ونموذج للفنان المبدع كما يجب أن يكون هناك لقاء المبدع النجم لطفي لبيب ، ونتمنى أن يعاد هذا اللقاء للدراسة والاستمتاع بالمعلومات الثفافية الواسعة الذي امتعنا بها الفنان الغالي وتهنئة بتكريمه بالقلوب من معجبيه".



وعلق الإعلامي رامي رضوان على تهنئته قائلا: "ياخبر أبيض ومبهج ومشرق أنا هبروزها في البيت".