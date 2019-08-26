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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج لـ 3 مليارات دولار في مايو الماضي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:42 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
مخمد يحيي
أعلن البنك المركزي المصري،عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى ٣ مليارات دولار بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ٢.١ مليار دولار في الشهر السابق له بزيادة بلغت نحو ٩٠٠مليون دولار.

وأكد البنك المركزي،في تصريحات له اليوم،أن معدل زيادة التحويلات خلال مايو الماضي بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بلغت ٣٩٠.١ مليون دولار .

وسجلت التحويلات في مايو ٢٠١٨ نحو ٢.٦ مليار دولار .

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