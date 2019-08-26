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رياضة

منتخب مصر لكرة اليد يتأهل لنصف نهائى الألعاب الإفريقية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:36 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
عمرو الحلوانى
فاز المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد على نيجيريا بنتيجة 27/26 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات الدور ربع النهائى من منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.

شهدت المباراة سجالا كبيرا بين المنتخبين وتفوق المنتخب النيجيرى والذى نجح فى الفوز بالشوط الأول بنتيجة 14/9، وحاول نجوم الفراعنة العودة إلى المباراة من جديد خلال أحداث الشوط الثانى ونجحوا فى السيطرة عليه بالكامل مما أدى إلى كتابة عودة قوية للمصريين ونجحوا فى الفوز بها.

كانت كرة اليد المصرية قد كتبت العديد من الإنجازات الكبيرة بعد الفوز بذهبية كأس العالم للناشئين وحصول منتخب الشباب على برونزية كأس العالم.

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