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ثقافة

تاريخ المدارس في العمارة الإسلامية.. ندوة فى بيت المعمار المصري غدًا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:42 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يقيم بيت المعمار المصري بمنزل علي لبيب – بدرب اللبانة بميدان القلعة - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة مساء غد الثلاثاء 27 أغسطس، ندوة بعنوان "تاريخ المدارس في العمارة الإسلامية".

يتحدث في الندوة يوسف أسامة الباحث في الآثار الإسلامية والمملوكية عن العمارة الإسلامية وأهم مدارسها التي ظهرت في شرق العالم الإسلامي علي يد دولة السلاجقة العظام وامتدت غرباَ حتى وصلت إلى مصر.

يأتي ذلك ضمن الفعاليات والأنشطة التي يقيمها صندوق التنمية الثقافية لنشر المعرفة، ورفع الوعي، وحماية التراث، والتصدي للأفكار الظلامية.

ويواصل الصندوق فعالياته المتنوعة في المواقع التابعة له في القاهرة والمحافظات، ويسعى إلى إعادة إحياء التراث الفني، والفنون الشعبية.

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