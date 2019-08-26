مصر مع الكبار في قمة الدول السبع الصناعية G7 .. واقتصاديون لـ صدى البلد: الحضور يؤكد على مكانتها المتميزة ويعكس الواقع الجديد للدولة

مصر تشارك في قمة الدول السبع الصناعية (G7)

- خبراء:

المشاركة تؤكد أن مصر لها مكانة متميزة في القضايا ذات الاهتمام العالمي

- رمزي الجرم:

القمة سترسخ واقعًا جديدا للدولة المصرية وتعزز العلاقات مع فرنسا

- الشافعي: