مصر مع الكبار في قمة الدول السبع الصناعية G7 .. واقتصاديون لـ صدى البلد: الحضور يؤكد على مكانتها المتميزة ويعكس الواقع الجديد للدولة

- مصر تشارك في قمة الدول السبع الصناعية (G7)
- خبراء:
- خبراء:
المشاركة تؤكد أن مصر لها مكانة متميزة في القضايا ذات الاهتمام العالمي
- رمزي الجرم:
- رمزي الجرم:
القمة سترسخ واقعًا جديدا للدولة المصرية وتعزز العلاقات مع فرنسا
- الشافعي:
- الشافعي:
فرصة جيدة لإمكانية الترويج للوضع الاقتصادى للبلاد فى تطبيق أفضل برنامج للإصلاح
تشارك مصر بفاعلية في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى المنعقدة حاليا في مدينة بياريتز الفرنسية، بناء على دعوة وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ مارس الماضى، وهو ما يشير إلى استعادة مصر لمكانتها الاقتصادية والسياسة عالميا.
وقال خبراء اقتصاديون إن دعوة مصر لحضور القمة يؤكد على مكانتها المتميزة في القضايا ذات الاهتمام العالمي على مختلف الأصعدة، لافتين إلى أنه من المقرر أن يتم عرض القضايا الأفريقية، من منطلق التعرض لقضية عدم العدالة في التجارة بين أفريقيا ودول العالم المختلفة، ومكافحة أوجه عدم المساواة، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الارهابية والتطرف العنيف، ومواجهة ظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، واغتنام الفرص التي يوفرها الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، على نحو إخلافي.
وأكد رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أن دعوة مصر للمشاركة في قمة الدول السبع الكبار الصناعية (G7)؛ يُعد إضافة أخرى لسجل متعاظم من مظاهر التقدير العالمي لمصر، وقيادتها وسياساتها المتوازنة في المحيط الإقليمي والقارة السمراء.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ"صدى البلد"، أن دعوة مصر إلى هذه القمة رغم أنها ليست من ضمن الأعضاء السبع لهذه المجموعة؛ يشير إلى أن مصر؛ أصبحت لها مكانة متميزة في القضايا ذات الاهتمام العالمي على مختلف الأصعدة؛ فضلًا عما تجنيه مصر من مكاسب على الجانب الاقتصادي والسياسي في آن واحد.
وأشار إلى أنه "من المقرر عرض القضايا الأفريقية على القمة، من منطلق التعرض لقضية عدم العدالة في التجارة بين أفريقيا ودول العالم المختلفة، ومكافحة أوجه عدم المساواة، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الارهابية والتطرف العنيف، ومواجهة ظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، واغتنام الفرص التي يوفرها الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، على نحو إخلافي.
وتابع:" بالإضافة إلى تجديد الشراكة مع القارة الإفريقية على نحو يتسم بقدر اكبر من الإنصاف، فضلًا عن دراسة تجارب الدول الأفريقية التي استطاعت تحقيق نمو اقتصادي ، مرتفع في ظل التحديات المحيطة بالمنطقة بأكملها، بالإضافة إلى أن أفريقيا أصبحت تمثل سوقًا مفتوحًا، وبيئة خصبة للاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر.
وأوضح أن هذه القمة تعطى دفعة قوية للعلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا؛ في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية؛ إذ بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 4 مليارات يورو، في قطاعات الصناعة والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والمواصلات والسياحة..ألخ، فضلًا عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل لنحو 3 مليارات دولار أمريكي، منها مليار دولار، تمثل صادرات مصر لفرنسا في مجال الغاز الطبيعي والأسمدة والملابس الجاهزة والمنسوجات وغيرها.
ولفت إلى أن حضور مصر لقمة السبع الكبار؛ يُرسخ واقعًا جديدا للدولة المصرية؛ التي استطاعت تحقيق أعلى نمو اقتصادي؛ يقدر بنحو 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، واستهداف معدل نمو في العام المالي الحالي يقدر بنحو 6%؛ وذلك بالرغم من التحديات شديدة الصعوبة التي تعرضت لها منذ ثورة يناير 2011.
وأضاف أن هذا التحسن الاقتصادي وضع مصر في المركز الثالث على مستوى العالم من ضمن الاقتصادات الأكثر نموًا؛ في سابقة لم تحدث من قبل، وبما سيعزز زيادة حجم الاستثمارات المباشرة لمصر، نتيجة تمثيلها المشرف في المحافل الدولية، وعلى رأسها حضور تلك القمة، وباعتبارها صاحبة أهم الاقتصادات الواعدة في العالم، في ظل العديد من التطورات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية التي يتعرض لها العالم في تلك الفترة الحرجة.
وفي السياق ذاته أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادى، ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن مشاركة مصر فى اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 المنعقده فى فرنسا ، تعتبر فرصة جيدة لإمكانية الترويج للوضع الاقتصادى للبلاد، خاصة مع نجاح مصر فى تطبيق أفضل برنامج للإصلاح الاقتصادي شهد له العالم.
وأضاف خالد الشافعي، أن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسى منذ مارس الماضى، يؤكد حرص فرنسا على المشاركة فى اجتماعات أقوى 7 دول اقتصاديا على مستوى العالم، وهو ما يشير إلى أن مصر استعادت بقوة مكانتها الاقتصادية والسياسة عالميا.
وأشار خالد الشافعي إلى أن جميع الدول المشاركة تحتفظ بعلاقات اقتصادية قوية مع القاهرة يمكن تقويتها خلال الفترة المقبلة.
وأكد خالد الشافعي أن مصر نفذت برنامج قوى للإصلاح الاقتصادى شهدت بنجاحه كافة المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولى، نتيجة الانتهاء من الجزء الأهم فى البرنامج عبر إصلاحات هيكلية فى الموازنة، وإقرار إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تشارك مصر بفاعلية في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى المنعقدة حاليا في مدينة بياريتز الفرنسية، بناء على دعوة وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ مارس الماضى، وهو ما يشير إلى استعادة مصر لمكانتها الاقتصادية والسياسة عالميا.
وقال خبراء اقتصاديون إن دعوة مصر لحضور القمة يؤكد على مكانتها المتميزة في القضايا ذات الاهتمام العالمي على مختلف الأصعدة، لافتين إلى أنه من المقرر أن يتم عرض القضايا الأفريقية، من منطلق التعرض لقضية عدم العدالة في التجارة بين أفريقيا ودول العالم المختلفة، ومكافحة أوجه عدم المساواة، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الارهابية والتطرف العنيف، ومواجهة ظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، واغتنام الفرص التي يوفرها الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، على نحو إخلافي.
وأكد رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أن دعوة مصر للمشاركة في قمة الدول السبع الكبار الصناعية (G7)؛ يُعد إضافة أخرى لسجل متعاظم من مظاهر التقدير العالمي لمصر، وقيادتها وسياساتها المتوازنة في المحيط الإقليمي والقارة السمراء.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ"صدى البلد"، أن دعوة مصر إلى هذه القمة رغم أنها ليست من ضمن الأعضاء السبع لهذه المجموعة؛ يشير إلى أن مصر؛ أصبحت لها مكانة متميزة في القضايا ذات الاهتمام العالمي على مختلف الأصعدة؛ فضلًا عما تجنيه مصر من مكاسب على الجانب الاقتصادي والسياسي في آن واحد.
وأشار إلى أنه "من المقرر عرض القضايا الأفريقية على القمة، من منطلق التعرض لقضية عدم العدالة في التجارة بين أفريقيا ودول العالم المختلفة، ومكافحة أوجه عدم المساواة، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الارهابية والتطرف العنيف، ومواجهة ظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، واغتنام الفرص التي يوفرها الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، على نحو إخلافي.
وتابع:" بالإضافة إلى تجديد الشراكة مع القارة الإفريقية على نحو يتسم بقدر اكبر من الإنصاف، فضلًا عن دراسة تجارب الدول الأفريقية التي استطاعت تحقيق نمو اقتصادي ، مرتفع في ظل التحديات المحيطة بالمنطقة بأكملها، بالإضافة إلى أن أفريقيا أصبحت تمثل سوقًا مفتوحًا، وبيئة خصبة للاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر.
وأوضح أن هذه القمة تعطى دفعة قوية للعلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا؛ في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية؛ إذ بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 4 مليارات يورو، في قطاعات الصناعة والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والمواصلات والسياحة..ألخ، فضلًا عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل لنحو 3 مليارات دولار أمريكي، منها مليار دولار، تمثل صادرات مصر لفرنسا في مجال الغاز الطبيعي والأسمدة والملابس الجاهزة والمنسوجات وغيرها.
ولفت إلى أن حضور مصر لقمة السبع الكبار؛ يُرسخ واقعًا جديدا للدولة المصرية؛ التي استطاعت تحقيق أعلى نمو اقتصادي؛ يقدر بنحو 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، واستهداف معدل نمو في العام المالي الحالي يقدر بنحو 6%؛ وذلك بالرغم من التحديات شديدة الصعوبة التي تعرضت لها منذ ثورة يناير 2011.
وأضاف أن هذا التحسن الاقتصادي وضع مصر في المركز الثالث على مستوى العالم من ضمن الاقتصادات الأكثر نموًا؛ في سابقة لم تحدث من قبل، وبما سيعزز زيادة حجم الاستثمارات المباشرة لمصر، نتيجة تمثيلها المشرف في المحافل الدولية، وعلى رأسها حضور تلك القمة، وباعتبارها صاحبة أهم الاقتصادات الواعدة في العالم، في ظل العديد من التطورات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية التي يتعرض لها العالم في تلك الفترة الحرجة.
وفي السياق ذاته أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادى، ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن مشاركة مصر فى اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 المنعقده فى فرنسا ، تعتبر فرصة جيدة لإمكانية الترويج للوضع الاقتصادى للبلاد، خاصة مع نجاح مصر فى تطبيق أفضل برنامج للإصلاح الاقتصادي شهد له العالم.
وأضاف خالد الشافعي، أن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسى منذ مارس الماضى، يؤكد حرص فرنسا على المشاركة فى اجتماعات أقوى 7 دول اقتصاديا على مستوى العالم، وهو ما يشير إلى أن مصر استعادت بقوة مكانتها الاقتصادية والسياسة عالميا.
وأشار خالد الشافعي إلى أن جميع الدول المشاركة تحتفظ بعلاقات اقتصادية قوية مع القاهرة يمكن تقويتها خلال الفترة المقبلة.
وأكد خالد الشافعي أن مصر نفذت برنامج قوى للإصلاح الاقتصادى شهدت بنجاحه كافة المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولى، نتيجة الانتهاء من الجزء الأهم فى البرنامج عبر إصلاحات هيكلية فى الموازنة، وإقرار إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية.