الشهير بسلاح .. المشدد 5 سنوات لمسجل لحيازته أسلحة نارية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، مسجل شقى خطر بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بحيازة الأسلحة النارية في المرج.



وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم "ا .ع " مسجل خطر، الشهير بسلاح ، تهمة حيازة سلاح ناري "بندقية آلية" وذخائر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا بحيازة المتهم لسلاح ناري، ويهدد به المواطنين، ويعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة ، وضبط المتهم وعثر بحيازته على سلاح ناري آلي وآخر غير مششخن وذخيرة.



وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازه لها.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أحالت القضية إلى المحكمة والتى قضت بعقوبتها المتقدمة.