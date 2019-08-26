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بث مباشر.. مباراة النصر السعودي أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:44 م
بغداد بونجاح نجم
بغداد بونجاح نجم السد - حمد الله نجم النصر
ياسمين تيسير
يسضيف فريق النصر السعودي، نظيره السد القطري، اليوم، الاثنين، في تمام الثامنة إلا ربع مساءً، باستاد الملك فهد الدولي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويقدم "صدى البلد" خدمة البث المباشر للمباراة.

وكان النصر السعودي، تأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على الوحدة الإماراتي، في دور الـ16، بنتيجة 3-2 مجموع اللقائين.

بينما صعد السد القطري بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني، إلى دور ربع النهائي، بعد الفوز على منافسه الدحيل القطري، بنتيجة 3-1.

ويسعى النصر السعودي لتحقيق الفوز الأول على السد القطري، حيث تقابل الفريقين في ثلاث مناسبات، مرة في بطولة الأندية الخليجية وانتهت بالتعادل، ومرتين في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وانتهت الذهاب بفوز السد بينما انتهى لقاء الإياب بالتعادل.

وتحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم المغربي حمد الله نجم النصر السعودي، بسبب الإصابة التي لحقت به في افتتاح مشوار فريقه في الدوري السعودي.

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