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حوادث

تجديد حبس عاطلين سرقا مخزن زجاج في الوايلي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:56 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
محمد العيسوى
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوايلي، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مخزن زجاج.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغًا من صاحب مخزن زجاج يفيد باكتشافه سرقة 4 مفصلات، 66 مفصلة كالون، شنيور، من داخل المخزن ملكه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين كسر القفل الخاص بالمخزن ووجود بعثرة بمحتوياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبحوزتهما عتلة حديدية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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