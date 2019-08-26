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بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:53 م
فريق انتر ميلان
فريق انتر ميلان
ياسمين تيسير
يواجه فريق إنتر ميلان في أولى مبارياته فى الموسم الكروى الجديد فريق ليتشي الصاعد حديثا للكالتشيو، فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع من مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "جوزيبى مياتزا"، فى ختام منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ويقدم "صدى البلد" خدمة البث المباشر للمباراة اليوم.

ويسعى إنتر ميلان لتحقيق بداية جيدة فى الدوري الإيطالي بالموسم الجديد، خاصة عقب تدعيم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين خلال فترة الميركاتو الصيفي.



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