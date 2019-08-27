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ديني

لو طلقت زوجتك.. الإفتاء توضح طريقة رد المطلقة رجعيا وبائنا.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:00 ص
رجل وزوجته
رجل وزوجته
محمد شحتة
ورد إلى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "كيف يتم رد الزوجة؟

وأجاب وسام، في رده على السؤال، من خلال خدمة البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن رد الزوجة يكون عند الطلاق، ويكون بالقول عند الطلقة الرجعية وقبل انتهاء العدة، ويكون بعمل عقد ومهر جديدين في حالة الطلقة الرجعية وبعد انتهاء العدة.

وأشار إلى أنه لا يجوز رد الزوجة المطلقة ثلاثا وهو الطلاق البائن بينونة كبرى، إلا بعد زواج المرأة من رجل جديد زواجا شرعيا صحيحا ليس بغرض التحليل للزوج الأول.

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