تسليم شهادات الإعفاء من التجنيد لذوى الاحتياجات الخاصة بطنطا.. الخميس المقبل

أعلن الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب عن تسليم شهادات الاعفاء من التجنيد لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة الخميس المقبل بمقر إدارة الجامعة فى تمام العاشرة صباحا .



وأكد نائب رئيس الجامعة أن هذا الإجراء يأتي تسهيلًا من الجامعة على أبنائها الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير سبل الراحة، ورفع المعاناة والمشقة عن كاهلهم، بدلًا من ذهابهم إلى منطقة التجنيد.



يذكر ان جامعة طنطا عقدت لجنة طبية من التجنيد فى يوليو الماضى لإنهاء إجراءات التجنيد للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى كليات جامعة طنطا، بحضور مدير منطقة التجنيد ، وأعضاء اللجنة الطبية.